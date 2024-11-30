2024-11-30 21:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم السبت (30 تشرين الثاني 2024)، قرب عودة الأجواء العراقية الى الدفء مع زوال موجة البرودة التي تشهدها منذ أيام.

وقال الزيادي، لـ"بغداد اليوم"، إن "الأجواء الباردة حسب التوقعات سوف تبقى الى اليومين المقبلين خاصة في ساعات المساء، وبدءًا من الثلاثاء المقبل سوف يكون هناك انكسار لموجة البرد بشكل تدريجي بفارق درجتين مئوية".

وبيّن أنه "بعد ذلك ستكون الأجواء بكافة المدن دافئة تصاعدياً ولكن البرد يبقى محسوس أثناء ساعات الليل والصباح الباكر، كما أن فرص الأمطار متوقعة بدءًا من يوم الأربعاء القادم في أماكن محدودة، تحديداً الأقسام الجنوبية في البصرة وميسان".

وختم الراصد الجوي قوله، إن "هناك منخفضا ممطرا عالي الفعالية بعد الثامن من ديسمبر لتزور الأمطار المنطقتين الوسطى والشمالية".