العراق يعطل الدوام الرسمي يوم الثلاثاء 10 كانون الأول- عاجل

2024-11-30 21:25:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم السبت (30 تشرين الثاني 2024)، عن تعطيل الدوام الرسمي في البلاد، يوم الثلاثاء 10 كانون الأول لمناسبة يوم النصر على داعش.

وذكر مصدر حكومي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء الموافق 10 كانون الأول، لمناسبة ذكرى تحرير أرض العراق من عصابات تنظيم داعش الإرهابي (يوم النصر)".

يشار إلى ان العراق أعلن في العاشر من شهر كانون الأول 2017، الانتصار على تنظيم داعش وتحرير جميع المدن التي كان يسيطر عليها التنظيم.