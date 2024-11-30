بغداد تمسي على قتل بسلاح أبيض ومصرع أجنبي وانتحار "فاشلة"

2024-11-30 21:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بتسجيل ثلاثةحوادث أمنية في العاصمة بغداد، من بينها محاولة انتحار فاشلة لفتاة، ومصرع رجلأجنبي.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "فتاة تولد 2010 أصيبتنتيجة محاولتها الانتحار باسلوب شنق نفسها بواسطة حبل معلق بسقف غرفتها ضمن مدينةالصدر، وتم إنقاذها من قبل ذويها ونقلها للمستشفى لتلقي العلاج".

وأضاف المصدر، أن "رجلاً باكستاني الجنسية لقي حتفه داخلمطحنة يعمل بها ضمن قضاء المدائن نتيجة سقوطه من درج المطحنة، حسب إدعاء صاحبها"،مؤكداً "التحفظ على صاحب المطحنة كإجراء أصولي".

ولفت المصدر، إلى أن "مشاجرة بين شخصين لم تعرف أسبابهاداخل ملعب كرة قدم ضمن منطقة الرشاد، تطورت إلى استخدام الأسلحة البيضاء (سكين) ماأسفر عن مقتل أحدهم، فيما لاذ الجاني بالفرار".