برلمان كردستان يلتئم الاثنين بجلسة بروتوكولية وسط مسار سياسي معقد

2024-11-30 21:35:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كردستان

أكد الباحث في الشأن السياسي حسين كركوكي، اليوم السبت (30 تشرين الثاني 2024)، أن جلسة برلمان كردستان المقرر عقدها يوم الاثنين لن تسفر عن أي تقدم سياسي.

وقال كركوكي لـ "بغداد اليوم"، إن "جلسة الاثنين لبرلمان كردستان ستكون بروتوكولية لتأدية اليمين للأعضاء الجدد، ويترأس الجلسة رئيس السن في البرلمان عن الجيل الجديد محمد سليمان".

وأضاف، أنه "لا توجد أي بوادر لاختيار هيئة الرئاسة، وستبقى الجلسة مفتوحة رغم مخالفتها للقانون وقرار المحكمة الاتحادية، بسبب عدم اتفاق الأحزاب الكردية على المناصب وشكل الحكومة".

يذكر أن الأوضاع السياسية في كردستان تشهد حالة من الجمود، حيث تستمر الخلافات بين الأحزاب الكردية بشأن توزيع المناصب الحكومية وتهيئة البيئة السياسية اللازمة لتشكيل حكومة جديدة.