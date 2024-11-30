الأعرجي: الأجهزة الأمنية يقظة ومستعدة لملاحقة كل من يعرض أمن العراق للخطر

2024-11-30 21:45:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم السبت، أن الأجهزة الأمنية لديها يقظة واستعداد دائم لملاحقة كل من يعرض أمن العراق والعراقيين للخطر.وقال الأعرجي في تدوينه على منصة "إكس"- تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): "أكدنا خلال المشاركة في فعاليات الملتقى السنوي الأول لديوان أوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية، أن الأجهزة الأمنية لديها يقظة واستعداد دائم لملاحقة كل من يعرض أمن العراق والعراقيين للخطر".وأضاف، أن "الظروف في البلد اختلفت اليوم عن السابق، ولا توجد حاضنة في وطننا لأي متطرف"، مبينا، أن "بلدنا قوي بشعبه الواحد المتماسك".وأشار إلى، أن "القوات الأمنية اتخذت جميع احتياطاتها لتأمين الحدود، ونأمل أن تفرض الحكومة السورية سيطرتها على كامل أراضيها، فهذا يعود على العراق والمنطقة بالنفع والاستقرار".