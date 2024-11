الكويت تسحب الجنسية من الممثل داود حسين والمطربة نوال

2024-11-30 22:25:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أعلنت الجريدة الرسمية الكويتية عن صدور مرسوم يقضي بسحب الجنسية الكويتية من الفنان داود حسين، والمطربة نوال الكويتية، طبقاً لما ذكرته صحيفة "القبس". ووفقاً للمرسوم الذي نُشر في الجريدة الرسمية الكويتية، فقد صدر المرسوم بسحب الجنسية منهما، وممن اكتسبها معهما عن طريق التبعية، وفي الوقت ذاته قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في اجتماعها […]

