نادي الشمال القطري يعلن تعاقده مع العراقي عدنان حمد

2024-11-30 22:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن نادي الشمال القطري، يوم السبت، عن تعاقده مع المدرب العراقي عدنان حمد لتدريب فريقه الكروي.

وقرر مجلس إدارة نادي الشمال القطري فسخ عقد المدرب البرتغالي نونو ألميدا واختيار عدنان حمد بدلاً عنه.

وعدنان حمد السامرائي المولود في 1 شباط / فبراير 1961، هو مدرب كرة قدم عراقي ولاعب سابق وأحد أبرز مدربي الجيل الجديد في الكرة العراقية الحديثة.

وقاد حمد المنتخب العراقي والمنتخب الاردني وحقق معها نتائج جيدة وحاليا يقيم في الأردن.