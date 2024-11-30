دوري نجوم العراق.. التعادل الإيجابي يحسم لقاء الزوراء والنجف

2024-11-30 22:35:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تعادل فريق الزوراء مع ضيفه فريق النجف 1-1 ضمن منافسات الجولة التاسعة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

جرت المباراة على ملعب الشعب الدولي في يوم السبت الساعة السابعة والنصف مساءً.

انتهى الشوط الاول بتقدم النجف بهدف دون مقابل للزوراء جاء الهدف عن طريق محمد جواد في الدقيقة 14، وفي الشوط الثاني سجل الزوراء هدف التعديل عن طريق حسن عبد الكريم في الدقيقة 52.

وبهذه النتيجة رفع الزوراء رصيده للنقطة 15 بالمركز الثاني بينما رفع النجف رصيده للنقطة 13 بالمركز السابع.