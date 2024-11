2024-11-30 22:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مع الرئيس السوري بشار الأسد في اتصال هاتفي التطورات الأخيرة في سوريا والتعاون المشترك بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب. وذكرت الرئاسة السورية في بيان تابعته “عراق أوبزيرفر”، إن “الأسد بحث في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني التطورات الأخيرة …

The post في اتصال هاتفي.. السوداني يتعهد للأسد بتقديم الدعم اللازم لمواجهة الارهاب first appeared on Observer Iraq.