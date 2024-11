الأعرجي: نأمل أن تفرض الحكومة السورية سيطرتها على كامل أراضيها

2024-11-30 22:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم السبت، أن الأجهزة الأمنية لديها يقظة واستعداد دائم لملاحقة كل من يعرض أمن العراق والعراقيين للخطر. وقال الأعرجي في تدوينه على منصة “إكس”: “أكدنا خلال المشاركة في فعاليات الملتقى السنوي الأول لديوان أوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية، أن الأجهزة الأمنية لديها يقظة واستعداد دائم …

