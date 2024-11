العراق يؤمن حدوده بالكامل وتأكيدات أمنية على الالتزام بأوامر السوداني

2024-11-30 22:45:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر أكد نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي، اليوم السبت، أن الحدود العراقية مغلقة بشكل كامل، والقوات الأمنية ملتزمة بأوامر القائد العام لحماية العراق. وقال المحمداوي في تصريح متلفز تابعته “عراق اوبزيرفر”، إن “القوات الأمنية بصنوفها كافة قادرة على حماية العراق وجاهزة لأي تحد”، مؤكدا، بأن “الحدود العراقية مغلقة بشكل …

