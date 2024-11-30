اجتماع أمني رفيع يؤكد أهمية تكثيف الجهد الاستخباري على الحدود العراقية مع دول الجوار

2024-11-30 22:45:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، والفريق أول الركن قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة، أهمية تكثيف الجهد الاستخباري على الحدود العراقية المشتركة مع جميع دول الجوار.وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، و الفريق أول الركن قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة ترأسا اليوم السبت، اجتماعاً أمنياً موسعاً في مقر قيادة القوات البرية ، بحضور معاون رئيس اركان الجيش للعمليات وقائد القوات البرية ورئيس دائرة الإسناد الهندسي في وزارة الدفاع وعدد من القادة والضباط".وأضافت، أنه "جرى خلال هذا الاجتماع مناقشة انفتاح القطعات الأمنية وتقييم القواطع والجهد الاستخباري، فضلاً عن التأكيد على أهمية تكثيف الجهد الاستخباري على الحدود العراقية المشتركة مع جميع دول الجوار والتنسيق في مجال العمل الأمني المشترك ومجابهة التحديات ووضع الخطط ومراجعهتا حسب الاسبقيات" .وتابعت، "كما ناقش المجتمعون آخر العمليات التي نفذتها قطعاتنا الأمنية البطلة والضربات الناجحة التي وجهت لقيادات وعناصر عصابات داعش الإرهابية المنهزمة ضمن عدد من قواطع المسؤولية ، بالإضافة إلى استمرار العمل التعرضي وادمة زخم الجهود الأمنية، كما تم بحث استعداد القطعات الأمنية وبناء قدراتها لمختلف صنوف وتشكيلات القوات الأمنية".وشهد الاجتماع مجموعة من النقاشات من قبل الحاضرين بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مناطق البلاد .