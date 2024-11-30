2024-11-30 22:50:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أن العراق بات عصياً على مخططات الأعداء بفضل تماسكه المجتمعي ورفضه لكل أشكال التطرف والعدوان.وقال السيد الحكيم في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، "إلتقينا رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وتداولنا في مستجدات الوضع السياسي في العراق والمنطقة وباركنا الانتصارات المتحققة في جنوب لبنان".وأضاف، "أكدنا على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة على الحدود السورية العراقية ومنع أي تسلل لأرض الوطن، وبينا بان العراق بات عصيا على مخططات الأعداء بفضل تماسكه المجتمعي ورفضه لكل أشكال التطرف والعدوان".ودعا الجانبان، للحفاظ على الاستقرار المتحقق سياسيا واجتماعيا وأمنيا، فيما اكدا إن ما تحقق بفضل الله وتضحيات العراقيين.