2024-11-30 23:09:04 - المصدر: ايشان

بحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مع الرئيس السوري، بشار الأسد، تطورات الأوضاع في سوريا، وحراك التنظيمات الإرهابية، فيما أكد استعداد العراق لتقديم الدعم إلى سوريا لمواجهة الإرهاب وتنظيماته. وقالت الرئاسة السورية في بيان اطلعت عليه “إيشان”، إن “السوداني بحث مع الأسد في اتصال هاتفي التطورات الأخيرة والتعاون المشترك بين البلدين في مجال […]

ظهرت المقالة السوداني يؤكد للأسد: مستعدون لتقديم كل الدعم لمواجهة الإرهاب وتنظيماته أولاً على ايشان.



