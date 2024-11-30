2024-11-30 23:09:04 - المصدر: ايشان

ما إن بدأ حراك الجماعات المسلحة في سوريا يتصاعد، برزت تساؤلات عدة، حول ما ستفعله المقاومة العراقية بشأن التطورات الأمنية هناك، إذ أنها خصّت منصة “إيشان”، بحديث عن خطتها، وقالت إن “التكفيريين هددوا مجدداً بالوصول إلى كربلاء”. وقال القيادي في كتائب سيد الشهداء، كاظم الفرطوسي، لـ “إيشان”: “نعتقد أن ما يجري من حراك للعصابات الإرهابية […]

ظهرت المقالة “يريدون احتلال كربلاء”.. المقاومة العراقية تخص “إيشان” بخطواتها لمواجهة “تداعيات سوريا” أولاً على ايشان.



