رئيس الوزراء: أمن سوريا واستقرارها يرتبطان بالأمن القومي للعراق

2024-11-30 23:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أنّ أمن سوريا واستقرارها يرتبطان بالأمن القومي للعراق.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع شياع السوداني، أجرى مساء اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس السوري بشار الأسد، وشهد الاتصال بحث تطورات الأوضاع الجارية في سوريا، والتحديات الأمنية التي تواجهها، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، حيث أكد السيد السوداني أنّ أمن سوريا واستقرارها يرتبطان بالأمن القومي للعراق، ويؤثران في الأمن الاقليمي عموماً، ومساعي ترسيخ الاستقرار في الشرق الأوسط."وتابع: "كما ناقش الجانبان العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين".