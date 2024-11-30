افتتاح فرع جديد للمصرف العراقي للتجارة في بغداد

2024-11-30 23:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن المصرف العراقي للتجارة، اليوم السبت، عن افتتاح فرع في السيدية جنوبي العاصمة بغداد.وقال المستشار الاعلام للمصرف عقيل الشويلي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "استمراراً في تنفيذ خطة ادارة المصرف بتوسيع وفتح فروع ومنافذ جديدة بجميع انحاء العراق وبهدف إيصال الخدمات المصرفية للجمهور كافة، في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، نعلن افتتاح فرعنا الجديد (فرع السيدية) الكائن في العاصمة بغداد، جانب الكرخ، منطقة السيدية".وأضاف أن "المصرف سيستقبل الزبائن بدءا من يوم الاحد الموافق 1-12-2024 من الساعة (8) صباحاً وحتى (3) مساءً لتقديم كافة الخدمات المصرفية".