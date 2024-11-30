العراق يستعد لاستضافة دورة ألعاب غرب آسيا الأولى للشباب 2025

2024-11-30 23:30:03 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة الشباب والرياضة، الاستعداد لاستضافة دورة ألعاب غرب آسيا الأولى للشباب 2025.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "في إطار التحضيرات لاستضافة دورة ألعاب غرب آسيا الأولى للشباب، المزمع إقامتها في العراق خلال الفترة من 21 إلى 30 أبريل 2025، عقد اجتماع مشترك بين اللجنة الأولمبية الوطنية ووزارة الشباب والرياضة لمناقشة الجوانب التحضيرية والخطط التنفيذية".وأضافت، أن "الاجتماع جاء استناداً إلى توجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبتوجيه مباشر من وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع ورئيس اللجنة الأولمبية الوطنية عقيل مفتن."وتابعت انه "شارك في الاجتماع ممثلون بارزون عن الجانبين، حيث مثل اللجنة الأولمبية الأمين العام هيثم عبد الحميد، إلى جانب أعضاء المكتب التنفيذي حسين العميدي و بيداء كيلان، والمستشار تحسين علي الحسون. بينما حضر عن وزارة الشباب والرياضة موفق عبد الوهاب و أحمد سعد عليوي، وتناول المجتمعون إجراء المسح الشامل للمرافق والبنى التحتية وتقديم النتائج النهائية، بالإضافة إلى التوصيات المتعلقة بتنظيم الدورة بما يضمن نجاحها وتميزها".وأكد المشاركون في الاجتماع، بحسب البيان، " على أهمية التنسيق بين الأطراف المعنية لإبراز صورة مشرقة عن العراق كواجهة رياضية قادرة على استضافة الفعاليات الإقليمية والدولية"، مشددين على "ضرورة الالتزام بالمعايير العالمية في التنظيم والإعداد".تعد استضافة هذه الدورة فرصة تاريخية لاظهار قدرات العراق التنظيمية والرياضية وتأكيد حضوره كركيزة أساسية في دعم الشباب وتطوير الرياضة في غرب اسيا .