العراق يغلق حدوده مع تصاعد الاحداث في سوريا ويضع اجراءات عسكرية جديدة

بغداد/ المدى بالتزامن مع التطورات العسكرية في سوريا، أكدت القيادة العسكرية بالعراق على تكثيف الجهود الاستخبارية على الحدود، وقالت بانها "اغلقت الحدود بشكل تام". ووقعت غالبية مدينة حلب السورية، تحت سيطرة هيئة تحرير الشام وفصائل حليفة لها، بعد يومين على هجوم مباغت شنّته تلك الفصائل على مناطق سيطرة النظام في شمال وشمال غرب البلاد. ووفق […]

