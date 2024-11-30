«تشاتم هاوس»: 900 شخصية من 35 دولة ناقشوا قضايا عراقية حاسمة

2024-11-30 23:40:08 - المصدر: العالم الجديد

اختتم معهد “تشاثم هاوس” مؤتمره السنوي الخاص بالقضايا الحاسمة في العراق، بمشاركة اكثر من 900 شخصية من مسؤولين محليين ودوليين ومحللين واكاديميين وممثلين عن المجتمع المدني العراقي. وتناولت جلسات المؤتمر قضية الاستقرار السياسي، وتأثيرات الصراع الاقليمي، والتنمية الاقتصادية، والأمن، والسياسة المائية والبيئية، والمتغيرات الدولية والاقليمية التي تجعل العراق في قلب الصراع. وفّر المؤتمر منصة للمشاركة […]