مقتل شاب في قضاء الدواية نتيجة ثأر عشائري يعود لعشر سنوات

2024-11-30 23:55:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار اليوم، بمقتل شاب جراء هجوم مسلح وقع في قضاء الدواية شمال مدينة الناصرية.وأوضح المصدر لشبكة أخبار الناصرية ، أن الحادث وقع نتيجة لثأر عشائري قديم يعود إلى ما يقارب العشر سنوات، حيث أقدم الجناة على تنفيذ الهجوم وفروا من المكان فوراً....

