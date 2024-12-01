محافظ بغداد يعلن افتتاح نصب الشاعرة (نازك الملائكة)

2024-12-01 00:10:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، افتتاح نصب الشاعرة العراقية (نازك الملائكة).وذكر بيان لمحافظة بغداد تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "محافظ بغداد عبد المطلب العلوي شارك في افتتاح نصب الشاعرة العراقية (نازك الملائكة) مقابل مركز الشرطة القديم التابع لمحافظة بغداد بحضور عائلة الراحلة، ووزير الثقافة والسياحة والاثار ومستشار رئيس مجلس الوزراء ووكيل امانة بغداد للشؤون الادارية ومدير عام ومعاون العلاقات والاعلام في امانة بغداد".وأضاف، أن "تنفيذ النصب يأتي بتمويل من رابطة المصارف العراقية، تخليداً وعرفاناً لدور الشاعرة الكبيرة في إثراء الأدب والمعرفة".