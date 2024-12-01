نائب قائد العمليات المشتركة: الحدود محصنة بشكل كامل وملتزمون بأوامر القائد العام لحماية العراق

2024-12-01 00:10:03 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي، اليوم السبت، أن الحدود العراقية محصنة بشكل كامل، والقوات الأمنية ملتزمة بأوامر القائد العام لحماية العراق.

وقال المحمداوي في تصريح للعراقية الإخبارية- تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "القوات الأمنية بصنوفها كافة قادرة على حماية العراق وجاهزة لأي تحد"، مؤكدا، بأن "الحدود العراقية محصنة بشكل كامل".

وأضاف، أن "القوات الأمنية قطعت شوطا كبيرا على المستوى الأمني منذ العام 2014".

وتابع، أن "قيادة العمليات ملتزمة بأوامر القائد العام للقوات المسلحة لحماية العراق".