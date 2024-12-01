2024-12-01 00:36:04 - المصدر: ايشان

أفاد مراقبون للشأن السياسي، اليوم السبت، بأن روسيا وإيران يعدان لهجوم مرتقب ضد المعارضة المسلحة خلال الأيام المقبلة. ورجح المراقبون عبر منصة “إيشان”، انطلاق عملية “إيرانية – روسية” في سوريا تهدف إلى إنهاء وجود المعارضة المسلحة وإنهاء تهديداتها بشأن إسقاط نظام بشار الأسد. وأضافوا، أن “روسيا وإيران ستدخلان بشكل واسع، وقد اتخذ قرار بسحق […]

ظهرت المقالة محللون: إيران وروسيا سيدخلان بحرب مباشرة ضد الجماعات المسلحة في سوريا أولاً على ايشان.



