2024-12-01 00:40:07 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ تميم الحسن وصل وزير الدفاع ثابت العباسي إلى سنجار، المدينة الحدودية مع سوريا، التي شهدت أسوأ انتهاكات إنسانية نفذها "داعش" ضد السكان قبل 10 سنوات.ويستعيد العراقيون منذ أيام ذكريات سقوط الموصل، التي تقترب ذكرى تحريرها الحادية عشرة بعد أكثر من أسبوع، مع الأنباء المقلقة المتواترة من سوريا حول انهيار القوات السورية في حلب أمام […]

