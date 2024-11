ناشطو التظاهرات يدينون التضييق الأمني على المشاركين في إحياء الذكرى الخامسة لضحايا مجزرة جسر الزيتون

2024-12-01 00:40:07 - المصدر: جريدة المدى

ذي قار / حسين العاملادان ناشطو التظاهرات في محافظة ذي قار التضييق الامني الذي تعرض له المشاركون في احياء الذكرى الخامسة لضحايا مجزرة جسر الزيتون التي راح ضحيتها أكثر من 50 شهيدا و500 جريح من متظاهري المحافظة المذكورة، وفيما اشاروا الى تدافع بين امهات الضحايا والقوات الامنية، انتقدوا انطلاق الاحتفال بمهرجان الحبوبي الممول من رئيس […]

