المجلس الأوروبي: الحكومة العراقية تحاول جاهدة إبعاد البلد عن الصراع

2024-12-01 00:40:07 - المصدر: جريدة المدى

 ترجمة / حامد أحمد تناول مركز دارسات، المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، موضوع الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية وزعامات دينية في عدم انجرار البلد نحو أن يصبح ميدان معركة وطرفا في حرب إقليمية في وقت تشهد الساحة توترات بين إيران من جهة وإسرائيل وحليفتها اميركا من جهة اخرى، مشيرا الى انه يتوجب على الدول الأعضاء […]

