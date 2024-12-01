العراق يغلق حدوده بالكامل مع سوريا

2024-12-01 01:00:05 - المصدر: كونا

بغداد - 30 - 11 (كونا) -- أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية مساء اليوم السبت عن اغلاق الحدود العراقية مع سوريا بالكامل في ظل التطورات الأمنية الأخيرة في سوريا.ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي قوله "الحدود العراقية مغلقة بشكل كامل وان القوات الامنية بصنوفها كافة قادرة على حماية العراق وجاهزة لاي تحد".كان المحمداوي قد قال يوم أمس إن الحدود العراقية - السورية مؤمنة بالفرق العسكرية المنتشرة والتحصينات الأسمنتية والكاميرات الحرارية وتحليق الطيران المسير.وأضاف ان القوات الأمنية تعمل منذ اكثر من سنتين على تعزيز تلك الحدود "وأن الوضع آمن والحدود آمنة جدا ومحصنة بالكامل ولا يوجد اي تسلل ولن يكون هناك اي تسلل".وتشهد مناطق شمال سوريا ولاسيما حلب خلال الأيام الأخيرة اشتباكات مفاجئة بين المعارضة المسلحة والقوات الحكومية سيطر على إثرها مسلحو المعارضة على عدة مناطق في المدينة التي تعد العاصمة الاقتصادية للبلاد. (النهاية) ع ح ه / ه س ص