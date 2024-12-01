اتحاد الكرة يبلغ الأندية باستمرار دوري النجوم خلال بطولة خليجي 26

2024-12-01 01:10:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأبلغ الاتحاد العراقي لكرة القدم، أندية دوري نجوم العراق لكرة القدم باستمرار مباريات دوري النجوم خلال بطولة خليجي 26.وذكر الاتحاد في كتاب رسمي ابلغ خلاله الاندية وحصلت وكالة الانباء العراقية (واع) على نسخة منه، "باستمرار مباريات بطولة دوري نجوم العراقي خلال فترة إقامة بطولة خليج 26 بما يضمن استمرار المنافسة والارتقاء بمستوى البطولة".وأضاف، انه "سيتم استدعاء عدد لا يزيد عن لاعبين اثنين من كل نادي للمشاركة مع المنتخب الوطني في البطولة، وذلك حرصا على تقليل التأثير على الأندية وضمان توازن الأداء في مباريات الدوري".وتنطلق بطولة "خليجي ال26" بنسختها السادسة والعشرين والتي تستضيفها الكويت من 21 ديسمبر/كانون الأول 2024 وحتى 3 يناير/كانون الثاني 2025 المقبل.



