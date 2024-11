لجنة برلمانية تطالب بتوضيح أسباب قطع الإنترنت عن غرب الأنبار

2024-12-01 01:54:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر دعت رئيس لجنة النقل والاتصالات النيابية زهرة البجاري، اليوم السبت، وزارة الاتصالات إلى تقديم إيضاحات بشأن قطع خدمة الإنترنت في مناطق غرب الأنبار. وقالت البجاري، في بيان تلقته “عراق اوبزيرفر”، “وردت العديد من الشكاوى من وكلاء الإنترنت في المنطقة، بالإضافة إلى تداول معلومات عبر وسائل الإعلام حول هذا الإجراء.”. وأكدت البجاري “ضرورة …

