أيام قرطاج المسرحية: مسرحية (بخارة) من تونس تحصد (التانيت الذهبي) ونصيب الاسد من الجوائز

2024-12-01 02:01:00 - المصدر: كونا

تونس - 30 - 11 (كونا) -- حصدت المسرحية التونسية (بخارة) للمخرج الصادق الطرابلسي وإنتاج (مسرح أوبرا تونس) اليوم السبت التانيت الذهبي (الجائزة الكبرى) في اختتام الدورة 25 لأيام قرطاج المسرحية.وأقيم حفل التتويج على مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة في تونس بحضور عدد كبير من الفنانين والمبدعين من تونس وعدد من الدول العربية والإفريقية.وحصدت تونس من خلال مسرحية (البخارة) أيضا 3 جوائز أخرى هي أفضل ممثل وفاز بها رمزي عزيز وأفضل ممثلة وآلت الى مريم بن حسن وأفضل نص لإلياس الرابحي والصادق الطرابلسي.ومنحت لجنة التحكيم التانيت الفضي لمسرحية (بيت أبو عبدالله) للمخرج أنس عبدالصمد من العراق بينما فازت مسرحية (لافيكتوريا) لأحمد أمين ساهل من المغرب بجائزة التانيت البرونزي.وتنافس على جوائز هذه الدورة 12 عملا مسرحيا من تونس وفلسطين والمغرب والعراق ولبنان ومصر وقطر والإمارات العربية المتحدة والسنغال وبينين.يذكر أن حفل الاختتام شهد تكريم الممثل السوري الكبير دريد لحام الذي تسلم درع التكريم نيابة عنه عميد المسرح السوري ثامر عربدي. (النهاية) ش ب م / ر ج