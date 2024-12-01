رئيس الوزراء العراقي يهاتف الرئيس السوري للوقوف على التطورات الأمنية في الشمال

2024-12-01 02:01:00 - المصدر: كونا

بغداد - 30 - 11 (كونا) -- أجرى رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني اليوم السبت اتصالا هاتفيا مع الرئيس السوري بشار الاسد بحثا فيه الأحداث الأمنية الأمنية المتسارعة في شمال سوريا تزامنا مع إغلاق العراق كامل حدوده مع سوريا على وقع تلك التطورات.وذكرت رئاسة الوزراء العراقية في بيان لها أن عن السوداني قوله "ان امن سوريا واستقرارها يرتبطان بالأمن القومي للعراق ويؤثران في الامن الاقليمي عموما ومساعي ترسيخ الاستقرار في الشرق الاوسط".وأضاف ان الطرفين ناقشا كذلك العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين.أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية مساء اليوم السبت عن اغلاق الحدود العراقية مع سوريا بالكامل في ظل التطورات الأمنية الأخيرة في سوريا.ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن قيس المحمداوي قوله "الحدود العراقية مغلقة بشكل كامل وان القوات الامنية بصنوفها كافة قادرة على حماية العراق وجاهزة لاي تحد".وتشهد مناطق شمال سوريا ولاسيما حلب خلال الأيام الأخيرة اشتباكات مفاجئة بين المعارضة المسلحة والقوات الحكومية سيطر على إثرها مسلحو المعارضة على عدة مناطق في المدينة التي تعد العاصمة الاقتصادية للبلاد. (النهاية) ع ح ه / ه س ص