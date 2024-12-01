ريال مدريد يتجاهل تقارير تفسر هبوط مستوى مبابي

2024-12-01 08:55:02 - المصدر: واع

متابعة - واع

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أنَّ ريال مدريد يحافظ على ثقته في المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، رغم أنَّ الشكوك حول الأداء بدأت تتزايد بين جماهير الميرينجي.

ووفقا لشبكة "ريليفو" الإسبانية، لم يتمكن مبابي من تقديم الأداء المتوقع منه بعد 3 أشهر من انضمامه للملكي؛ حيث يظهر أحيانًا لمحات من موهبته الكبيرة، لكنه يفتقر للاستمرارية ويختفي في اللحظات التي يحتاجه فيها الفريق بشدة.

وكان بعض الأشخاص في ريال مدريد يتوقعون حدوث هذا الأمر لمبابي؛ لأنه أثناء إنهاء إجراءات التعاقد معه، وصلت إلى "فالديبيباس" تقارير بدنية عن المهاجم الفرنسي أظهرت تراجعًا واضحًا في أدائه منذ عام 2018، عندما قاد فرنسا لتحقيق كأس العالم.

وكشفت أنَّ البيانات والإحصائيات كانت واضحة تمامًا بشأن المسافة المقطوعة والجهود العالية الكثافة والسرعة المستدامة، حيث أكدت أنَّ مبابي كان يتراجع تدريجيًا موسمًا بعد الآخر عن أفضل مستوياته، ورغم ذلك، لم تكن هذه المعطيات كافية لوقف الصفقة.

وأشارت إلى أن الأهداف والتمريرات الحاسمة التي حققها مبابي، بالإضافة للفوائد الاقتصادية الكبيرة التي يجلبها بفضل قدرته التسويقية، كانت عوامل حاسمة لصالح التعاقد معه.

وأوضحت أن في ريال مدريد، ما يزالون يأملون أن يستعيد مبابي مستواه الذي جعله أحد أفضل اللاعبين في العالم خلال السنوات الأخيرة. كما أن زملاء مبابي ينبهرون بمهاراته في التدريبات، لكنهم يرغبون في رؤية هذا الأداء في المباريات، والأمر ذاته ينطبق على الجهاز الفني والنادي، حيث يدركون أنهم بحاجة إليه لتحقيق البطولات.