لعنة يامال تعقد موقف برشلونة في الليجا
2024-12-01 08:55:02 - المصدر: واع
متابعة – واع
بات غياب الشاب لامين يامال، عن صفوف فريقه برشلونة، بمثابة لعنة تطارد البلوجرانا والمدير الفني الألماني هانز فليك في الفترة الأخيرة.
ولم يحقق برشلونة أي انتصار في غياب لامين يامال عن التشكيلة الأساسية هذا الموسم.
البداية كانت بمواجهة أوساسونا، حيث قرر هانز فليك إراحة لامين يامال، وتركه على مقاعد البدلاء.
ومع التأخر في النتيجة، قرر فليك إشراك يامال في النصف ساعة الأخيرة، لكن فات الأوان وخسر البارسا اللقاء بنتيجة 4-2.
وفي الجولتين الماضيتين 13 و14، غاب لامين يامال عن المشاركة مع البارسا.
وعانى يامال من إصابة في الكاحل تعرض لها خلال مواجهة النجم الأحمر بدوري أبطال أوروبا، يوم 6 تشرين الثاني الجاري.
وحرمت تلك الإصابة يامال من المشاركة في مباراتين بالدوري أمام ريال سوسييداد، وسيلتا فيجو.