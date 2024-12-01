لعنة يامال تعقد موقف برشلونة في الليجا

2024-12-01 08:55:02 - المصدر: واع

متابعة – واع

بات غياب الشاب لامين يامال، عن صفوف فريقه برشلونة، بمثابة لعنة تطارد البلوجرانا والمدير الفني الألماني هانز فليك في الفترة الأخيرة.

ولم يحقق برشلونة أي انتصار في غياب لامين يامال عن التشكيلة الأساسية هذا الموسم.

البداية كانت بمواجهة أوساسونا، حيث قرر هانز فليك إراحة لامين يامال، وتركه على مقاعد البدلاء.

ومع التأخر في النتيجة، قرر فليك إشراك يامال في النصف ساعة الأخيرة، لكن فات الأوان وخسر البارسا اللقاء بنتيجة 4-2.

وفي الجولتين الماضيتين 13 و14، غاب لامين يامال عن المشاركة مع البارسا.

وعانى يامال من إصابة في الكاحل تعرض لها خلال مواجهة النجم الأحمر بدوري أبطال أوروبا، يوم 6 تشرين الثاني الجاري.

وحرمت تلك الإصابة يامال من المشاركة في مباراتين بالدوري أمام ريال سوسييداد، وسيلتا فيجو.

وتلقى البلوجرانا الخسارة بهدف دون رد أمام ريال سوسيداد في معقل الفريق الباسكي ، وخرج البارسا لملاقاة سيلتا فيجو في معقله ملعب "بالايدوس" وعاد بنقطة وحيدة بالتعادل بنتيجة

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ليعود

يامال للمشاركة مع برشلونة، ولعب كبديل ضد لاس بالماس مع بداية الشوط الثاني، وتلقى الفريق الكتالوني الهزيمة بنتيجة

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وبات برشلونة في موقف صعب في الليجا حيث أصبح مهددا بفقدان الصدارة، فالفريق في آخر 3 جولات حصد نقطة وحيدة