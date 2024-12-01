2024-12-01 08:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، أن العراق حلّ بالمرتبة الثانية من بين مصدري النفط لأمريكا متجاوزاً بذلك المكسيك والسعودية خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في جدول لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من ثماني دول رئيسية بلغت 5.657 ملايين برميل يوميا منخفضة بمقدار مليون و 80 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 6.737 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت 277 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، مرتفعة بمقدار 40 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 237 ألف برميل يوميا ".

كما أشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 4.081 برميل يومياً، تلتها فنزويلا بمتوسط 267 ألف برميل يوميا، تلتها السعودية بمتوسط 248 ألف برميل يومياً، ومن البرازيل بمتوسط 227 ألف برميل يوميا ".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من المكسيك بمعدل 151 ألف برميل يومياً، ومن نيجيريا كانت بمعدل 146 ألف برميل يوميا، ومن كولومبيا بمعدل 142 ألف برميل يومياً ، ومن الاكوادور بمعدل 118 ألف برميل يوميا".