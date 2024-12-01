اليوم.. ثلاث مواجهات في ختام الجولة التاسعة من دوري نجوم العراق

2024-12-01 09:50:23 - المصدر: واع

بغداد - واعتقام اليوم الأحد، ثلاث مباريات في ختام منافسات الجولة التاسعة من دوري نجوم العراق بكرة القدم .إذ يلتقي في المباراة الأولى، فريقا النفط وديالى في ملعب فرانسوا حريري، ويسعى النفط إلى مواصلة رحلة نجاحاته بعد أن تمكن من اجتياز الكرخ بهدف نظيف، فيما يطمح ديالى الى تحقيق نتيجة جيدة لكسر حاجز النحس الذي رافقه خلال مبارياته الماضية آملاً أن تبعده عن منطقة القاع .ويخوض زاخـو مواجهة صعبة أمام ضيفه الكرمة، في مباراة مفتوحة على جميع الاحتمالات، إذ إن من الصعوبة التكهن بنتيجتها عطفاً على تقارب المستويات بين الطرفين.وفي لقاء آخر يستند نفط البصرة إلى ارتفاع الروح المعنوية للاعبيه بغية إضافة نقاط جديدة إلى رصيده، عندما يواجه كربلاء الباحث هو الآخر عن فوز يرتقي به إلى مرتبة أفضل في جدول المسابقة.



