التعليم تمدد التقديم الإلكتروني للجامعات الأهلية إلى يوم الجمعة المقبل

2024-12-01 09:51:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاحد (1 كانون الأول 2024)، تمديد التقديم الإلكتروني للجامعات الأهلية إلى يوم الجمعة المقبل.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنها "تعلن تمديد مدة التقديم الإلكتروني المركزي للقبول في الجامعات والكليات الأهلية".

واضافت ان "مدة التقديم للقبول في الجامعات والكليات الأهلية للعام الدراسي 2025/2024 تستمر إلى غاية 6/12/2024".