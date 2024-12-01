2024-12-01 09:54:04 - المصدر: ايشان

دانت فنزويلا بشدة الأعمال العسكرية ضد الشعب السوري، وطالبت بالوقف الفوري لدعم الجماعات الإرهابية من جانب الدول الغربية وإسرائيل. وجاء في بيان نشره على قناة تيلغرام وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل بينتو: “تدين فنزويلا بشدة الأعمال العسكرية التي ينفذها إرهابيون بقيادة هيئة تحرير الشام ضد شعب سوريا، والتي ألحقت أضرارا جسيمة بالسكان المدنيين وأدت إلى […]

ظهرت المقالة فنزويلا تطالب الدول الغربية بوقف فوري لدعم الإرهاب في سوريا أولاً على ايشان.



