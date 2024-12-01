الأنواء الجوية تتوقع موعد انتهاء موجة البرد

2024-12-01 09:55:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأحد، عن موعد انتهاء موجة البرد في البلاد.

وذكر بيان للهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "تحديثات صور الأقمار الاصطناعية المستلمة في قسم التنبؤ الجوي في أول صباحات شهر كانون الأول/ 2024 تشير الى أجواء صافية في معظم المدن مع تواجد لبعض السحب في سماء الأنبار وبعض مناطق الوسط".

وأضاف البيان أن "التوقعات تشير الى أن السحب ستتكاثر يوم غد الاثنين وتبدأ معها تقلبات بالرياح السطحية"، مبينا أنه "اعتباراً من مساء يوم الثلاثاء هو بداية ارتفاع نسبي بدرجات الحرارة وبداية انتهاء موجة البرودة التي أثرت في مدن البلاد مع استمرار الأجواء الشتوية خصوصاً خلال الصباح ".

وأشار الى أن" هناك توقعات أولية بحالة جوية ضعيفة ستؤثر في البلاد قبل نهاية الأسبوع الحالي، مع فرص لهطول زخات أمطار واردة يومي الأربعاء والخميس ، ومازالت نماذج الطقس تختلف في توقعات أماكنها بسبب اختلاف وضعية تمركز المنظومات".

وتابع البيان أن "الطقس ليوم غد الاثنين سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق"، مشيرا الى أن "درجات الحرارة العظمى ستكون في بغداد وديالى والأنبار 18، دهوك وصلاح الدين 17، كركوك ونينوى 16، أربيل ودهوك 17، كربلاء المقدسة وبابل وميسان وواسط 19، المثنى وذي قار والبصرة 21".

وأوضح أن "الطقس سيكون يوم الثلاثاء صحواً مع بعض القطع من الغيوم، ودرجات الحرارة سترتفع في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، ومقاربة في المنطقة الشمالية".

ولفت البيان الى أن "الأربعاء المقبل، سيكون الطقس غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة في المنطقة الجنوبية ،ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأشار الى أن "الحالة الجوية المتوقعة للبلاد ليوم الخميس المقبل، سيكون الجو غائماً جزئياً في عموم البلاد، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً في عموم البلاد".