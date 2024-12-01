كأس العالم للأندية.. موعد القرعة والقنوات الناقلة وتفاصيل النظام الجديد

2024-12-01 10:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ينتظر عشاق كرة القدم موعد قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي تقام بنظامها الجديد للمرة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال العام المقبل بمشاركة 32 فريقًا من جميع أنحاء العالم.

وتقام البطولة مرة كل 4 سنوات، عكس النظام الحالي الذي كان يُقام بشكل سنوي ويشارك فيه أبطال الاتحادات القارية الستة بجانب بطل البلد المضيف بواقع 7 أندية فقط.

يُشارك في البطولة 32 فريقًا من 6 أندية قارية بجانب بطل البلد المضيف، على أن يتم اختيار الفرق بين سنوات كل نسخة من كأس العالم، أي أنه يتم اختيار المشاركين في نسخة 2025 من الأبطال بين 2021-2024 بجانب التصنيف الجديد المتبع.

وسوف يتم تقسيم الفرق على 8 مجموعات، كل مجموعة من أربع فرق ويتأهل الأول والثاني فقط إلى دور الـ 16.

وبداية من ثمن النهائي، يتم اعتماد نظام خروج المغلوب من مباراة واحدة وصولًا إلى المباراة النهائية، على أن يتم إلغاء مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، حيث ستنطلق في الـ15 من يونيو/ حزيران وتنتهي في الـ13 من يوليو/ تموز، بتواجد 32 فريقًا، للمشاركة في النسخة الافتتاحية.

وكان فريق بوتافوغو البرازيلي تغلب على منافسه أتلتيكو مينيرو بثلاثية لهدف وتوج بلقب كوبا ليبرتادوريس، ليلحق بركب الأندية المتأهلة لكأس العالم للأندية 2025.

وتنطلق مراسم سحب القرعة، يوم الخميس الـ5 من ديسمبر: كانون الأول 2024 في مدينة ميامي الأمريكية، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت بغداد.

ومن المقرر أن تذاع القرعة عبر قناة "أبوظبي الرياضية"، والقناة الرسمية لـ"فيفا" على منصة "يوتيوب".

الفرق المتأهلة لكأس العالم للأندية 2025:

قارة أفريقيا: الأهلي المصري، الوداد المغربي، الترجي التونسي، وصن داونز الجنوب أفريقي.

قارة آسيا: الهلال السعودي، أوراوا ريد دايموندز الياباني، العين الإماراتي، وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

قارة أوروبا: تشيلسي (إنجلترا)، ريال مدريد (إسبانيا)، مانشستر سيتي (إنجلترا)، بايرن ميونخ (ألمانيا)، باريس سان جيرمان (فرنسا)، إنتر ميلان (إيطاليا)، بورتو (البرتغال)، بنفيكا (البرتغال)، يوفنتوس (إيطاليا)، بوروسيا دورتموند (ألمانيا)، أتلتيكو مدريد (إسبانيا)، وسالزبورغ (النمسا).

أمريكا الشمالية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي: مونتيري (المكسيك)، سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة الأمريكية)، كلوب ليون (المكسيك)، وباتشوكا (المكسيك).

أوقيانوسيا: أوكلاند سيتي (نيوزيلندا).

أمريكا الجنوبية: بالميراس (البرازيل)، فلامنغو (البرازيل)، فلومينينسي (البرازيل)، ريفير بليت (الأرجنتين)، بوكا جونيورز (الأرجنتين)، وبوتافوغو (البرازيل).

البلد المضيف: إنتر ميامي (الولايات المتحدة الأمريكية).