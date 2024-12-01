2024-12-01 10:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اكد رئيس اتحاد كرة القدم الفرعي في البصرة، بدر ناصر، يوم الأحد، أن باص خليجي 25 سينطلق من البصرة متوجها إلى دولة الكويت دعماً لبطولة خليجي 26.

وقال ناصر، لوكالة شفق نيوز، ان الباص سينطلق من البصرة متوجها الى الكويت يوم الخميس المقبل الموافق الخامس من الشهر الحالي ، عبر المنفذ سفوان مروراً لمنفذ العبدلي في الكويت مع البصرة.

وأضاف أنه سيكون برئاسة الوفد الذي سيتوجه في الباص عبر منفذ سفوان الذي يمتد مسافته بين مركز مدينة البصرة والمنفذ 120 كيلومتراً، مبينا ان الوفد سيضم شخصيات معروفة ستحضر البطولة الخليجية التي تنطلق يوم 21 من الشهر الحالي.

وتابع ستتخلل الرحلة زيارة المعالم الرياضية والسياحية والحضارية في الكويت وسيتجول الباص في شوارع دولة الكويت ابتهاجاً ودعماً لبطولة خليجي 26.

وأشار ناصر، إلى أن باص البصرة اصبح رمزاً مميزاً يحتفي به العراقيون والخليجيون على حدٍ سواء، لا سيما بعد ان حصل على شعبية كبيرة ونالت استحسان كل الدول الخليجية خلال بطولة خليجي 25 لشكله التراثي الجميل.

باص خليجي 25، هو باص تمت صناعته من الخشب،كما تم تحديثه بشكل جميل دون المساس بالقيمة التراثية له التي يرتبط معها العراقيون بالكثير من الذكريات والمواقف، لأنهم كانوا يستخدمونه في تنقلاتهم داخل المدن وبين مختلف المحافظات في منتصف القرن الماضي.