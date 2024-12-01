النقل: توجه لزيادة الرحلات إلى لبنان بعد إعادة استئنافها

2024-12-01 10:40:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - آمنة السلامي

أعلنت وزارة النقل، اليوم الأحد، عن وضع خطة مدروسة لإعادة تفعيل الخط الجوي مع لبنان، فيما أشار الى التوجه لزيادة الرحلات الى لبنان.

وقال مدير المكتب الإعلامي لوزارة النقل، ميثم الصافي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، أعلن الخميس الماضي ،11/28 عن استئناف الرحلات الجوية من المطارات العراقية إلى مطار رفيق الحريري في العاصمة اللبنانية بيروت الأسبوع المقبل، وذلك بعد الاستقرار الأمني والهدوء النسبي الذي شهده لبنان".

وأضاف أنه "تمت مفاتحة الجانب اللبناني وشركات التأمين المختصة بشأن استحصال الموافقات الخاصة بالرحلات الجوية بين العراق ولبنان"، مبينا أن "وزارة النقل وضعت خطة مدروسة لإعادة تفعيل هذا الخط الحيوي المهم بين البلدين، وآلية محكمة ورصينة لنقل المواطنين اللبنانيين من أرض العراق جواً وإعادتهم إلى بلادهم بأمن وأمان في ظل الظروف الطارئة التي مر بها لبنان".

وأشار الى أن "خطة النقل تتضمن تخصيص رحلات طيران عبر شركة الخطوط الجوية العراقية لإعادة اللبنانيين الراغبين في العودة إلى ديارهم، وسيتم استئناف الرحلات بين بغداد والنجف الأشرف وبيروت الأسبوع المقبل وبواقع سبع رحلات على أن تتم مضاعفة عدد الرحلات لاحقاً بعد تقييم حجم الطلب".

وأكد أنه "مع بداية كانون الأول، سيشهد تسيير 7 رحلات من مطاري بغداد والنجف الأشرف الدوليين إلى مطار رفيق الحريري في بيروت"، موضحا أن "الرحلات ستتوزع بواقع سبع رحلات أسبوعية، خمس منها من مطار بغداد الدولي ورحلتان من مطار النجف الأشرف الدولي إلى مطار رفيق الحريري في بيروت، وستتم زيادة الرحلات تباعاً بعد تقييم حجم الطلب على الرحلات وبشكل تدريجي".