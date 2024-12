إحصاء ذي قار: المرحلة الثانية من العد السكاني تصل إلى 30% وتركز على البيانات التفصيلية للأسر

2024-12-01 10:45:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أكد مدير إحصاء ذي قار، خالد فرحان، أن المرحلة الثانية من العد السكاني قد انطلقت مؤخرا وتهدف إلى استكمال البيانات التفصيلية للأسر، بما يشمل العمل والدخل والتعليم والبنى التحتية، لتكوين صورة واضحة عن المستوى المعيشي والاقتصادي للسكان. وأوضح فرحان خلال البرنامج الصباحي لإذاعة الناصرية، أن نسب الإنجاز في...

