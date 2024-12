2024-12-01 10:45:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أكد عضو مجلس محافظة ذي قار ورئيس لجنة الخدمات رياض محسن البدري أن الحكومة المحلية تسعى لتحويل ملف التنظيف في المحافظة إلى القطاع الخاص، بحيث يكون معروضاً للاستثمار أمام الشركات المحلية أو الأجنبية. وأوضح البدري في تصريح لبرنامج “هموم الناس” الذي تبثه إذاعة وتلفزيون الناصرية أن ضيق الوقت...

The post مجلس ذي قار يكشف عن مساع لخصخصة ملف التنظيفات في المحافظة appeared first on شبكة اخبار الناصرية.