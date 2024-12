2024-12-01 10:45:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

طماطة1000 بطاطا 1000 بصل 1000 بصل اخضر 1000 خيار 1000 باذنجان طرحي 1000 فلفل بارد 2000 شلغم 1000 شونذر 1000 لهانة حمره 1000 لهانة بيضه 1000 ثوم وزن 4000 ثوم شريط 1000 رارنج 1000 ———-******———–****——– كستناء 4000 طماطة كرزية 2000 خس 1000 بطيخ 1000 تفاح احمر 1000 تفاح اصفر 1000...

The post أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في ذي قار اليوم الاحد appeared first on شبكة اخبار الناصرية.