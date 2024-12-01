عمليات بغداد: القبض على عدد من المتهمين، بينهم ارهابي "داعشي"

2024-12-01 10:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأحد (1 كانون الأول 2024)، القبض على عدد من المتهمين، بينهم إرهابي "داعشي" ومتهم اخر "بالنصب والاحتيال" جنوب العاصمة بغداد.

وذكرت في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "تشكيلات فرقتي (المشاة السابعة عشر الالية شرطة اتحادية) والأجهزة الأمنية الملحقة بهما، نفذت عمليات استباقية وألقت القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهم وفق المادة 4/1 إرهابي "ينتمي الى عصابات داعش الإرهابية"، بعد رصد مكان تواجده وتحركاته ضمن قاطع المسؤولية، وآخر بجرائم "النصب الاحتيال".

وأضافت أنه " تم ضبط أسلحة واعتدة غير مرخصة وذلك في مناطق (المظهرية، الغزالية) جنوب بغداد".

وبينت قيادة عمليات بغداد أنه "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".



