2024-12-01 10:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - السليمانية

بدأت الكوادر التدريسية في محافظتي السليمانية وحلبجة، اليوم الأحد (1 كانون الثاني 2024)، إضرابا عن الدوام، بسبب تأخر صرف رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول الماضي.

وأبلغت عدد من الكوادر التدريسيىة والمعلمين مراسل "بغداد اليوم"، أنه" تم البدء بإضراب شامل عن الدوام في أغلب مدارس السليمانية، ورابرين، وكرميان، وحلبجة، احتجاجا على تأخر صرف الرواتب".

وبحسب تلك الكوادر فإن" الدوام سيستمر فقط لطلبة الصفوف المنتهيىة، وتحديدا السادس الإعدادي بفرعيه العلمي والأدبي، فيما توقف الدوام عن باقي المراحل الدراسية".

يشار إلى أنه بالرغم من الدخول في الشهر الثاني عشر، إلا أن الموظفين في إقليم كردستان، لم يتسلموا رواتبهم لشهر تشرين الأول (العاشر)، حتى الآن.