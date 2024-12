انخفاض طفيف يطرأ على اسعار الدولار في بغداد

2024-12-01 11:18:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر شهدت أسعار صرف الدولار ، اليوم الاحد، امام الدينار انخفاضا في البورصة الرئيسية والاسواق المحلية بالعاصمة بغداد. وسجلت الاسعار انخفاضا مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد حيث بلغت 150 ألف دينار لكل 100 دولار. وسجلت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد 151 ألف دينار لكل 100 دولار، فيما …

