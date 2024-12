النقل تعلن خطة لإعادة تفعيل الخط الجوي وزيادة الرحلات إلى لبنان

2024-12-01 11:20:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد أعلنت وزارة النقل، اليوم الأحد، عن وضع خطة مدروسة لإعادة تفعيل الخط الجوي مع لبنان، فيما أشار الى التوجه لزيادة الرحلات الى لبنان. وقال مدير المكتب الإعلامي لوزارة النقل، ميثم الصافي، في حديث للإعلام الرسمي،إن "وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، أعلن الخميس الماضي ،11/28 عن استئناف الرحلات الجوية من المطارات العراقية إلى مطار رفيق […]

