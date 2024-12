ثلاث مواجهات وتأجيل واحدة في دوري النجوم اليوم

2024-12-01 11:20:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد تختتم يوم الأحد، منافسات الجولة التاسعة لدور نجوم العراق لكرة القدم بإقامة ثلاث مواجهات وتأجيل مباراة واحدة. ‏وتقام مباراة واحدة عند الساعة 2:30 عصراً تجمع فريق ديالى وضيفه النفط، وتقام على ملعب فرانسو حريري الذي يعتبر ملعب ديالى المفترض. ‏بينما تقام مباراة واحدة عند الساعة 5:15 مساءً، تجمع فريق كربلاء وضيفه نفط البصرة، وتجري […]

