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ثلاث مواجهات وتأجيل واحدة في دوري النجوم اليوم

ثلاث مواجهات وتأجيل واحدة في دوري النجوم اليوم
ثلاث مواجهات وتأجيل واحدة في دوري النجوم اليوم
2024-12-01 11:20:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/بغداد تختتم يوم الأحد، منافسات الجولة التاسعة لدور نجوم العراق لكرة القدم بإقامة ثلاث مواجهات وتأجيل مباراة واحدة. ‏وتقام مباراة واحدة عند الساعة 2:30 عصراً تجمع فريق ديالى وضيفه النفط، وتقام على ملعب فرانسو حريري الذي يعتبر ملعب ديالى المفترض. ‏بينما تقام مباراة واحدة عند الساعة 5:15 مساءً، تجمع فريق كربلاء وضيفه نفط البصرة، وتجري […]

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